El hombre tenía 60 años y era buscado por sus familiares desde el 18 de noviembre. Su cuerpo fue encontrado durante un operativo de rastrillaje en el loteo Moreno, a unos mil metros de su vivienda. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

La búsqueda de Gualberto González Condorí, un hombre de 60 años cuyo paradero era desconocido desde hacía varios días, terminó este sábado 28 de noviembre con el hallazgo de su cuerpo sin vida en el departamento de San Carlos.

El hallazgo se produjo durante un operativo de rastrillaje realizado en el loteo Moreno. Según la información policial, cerca de las 16:18, efectivos encontraron restos óseos en un terreno ubicado aproximadamente a mil metros del domicilio del hombre.

En el procedimiento participaron efectivos de la UEP San Carlos, la Comisaría 18ª, personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID), operadores de VANT y canes.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos presentaban un avanzado estado de descomposición. En el lugar también se encontraron prendas de vestir y otros elementos que permitieron avanzar en el proceso de identificación.

Por disposición del fiscal Abel Capiz, trabajaron en la escena integrantes de la UID y de Policía Científica, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Cómo comenzó la búsqueda

La denuncia por averiguación de paradero había sido realizada por uno de sus hijos el sábado 21 de noviembre. Según consta en el reporte policial, González Condorí se había retirado de su domicilio el miércoles 18 y, desde entonces, sus familiares no habían vuelto a tener contacto con él.

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La falta de noticias generó preocupación entre sus allegados, quienes iniciaron la búsqueda y solicitaron la colaboración para dar con su paradero.

Finalmente, el operativo desplegado este sábado permitió localizarlo en un terreno del loteo Moreno, a poca distancia de su vivienda.

La investigación continúa

Tras el hallazgo, la Justicia dispuso la intervención de Policía Científica para avanzar con las pericias que permitan establecer las causas de la muerte.

Por el momento, no se informó oficialmente qué provocó el fallecimiento. La investigación continúa bajo las actuaciones iniciadas por la averiguación de paradero.