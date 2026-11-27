El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona de las churrasqueras de calle Quintana. Dos hombres interceptaron a la víctima cuando regresaba de trabajar y uno de ellos lo habría amenazado con un arma de fuego para robarle la moto.

La Policía investiga un intento de robo agravado ocurrido alrededor de las 00 en el distrito Las Pintadas, en Tunuyán.

De acuerdo con la información policial, el episodio tuvo lugar en inmediaciones de las churrasqueras de calle Quintana. Un hombre de 38 años circulaba en su motocicleta Motomel cuando fue interceptado por dos sujetos que se trasladaban en otro rodado, una Motomel 110 cc.

Según el relato de la víctima, los individuos le cerraron el paso y uno de ellos exhibió un arma de fuego, aparentemente calibre .38 largo, para exigirle que entregara la motocicleta.