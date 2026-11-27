La jornada estará marcada por el cielo parcialmente nublado y un ascenso de la temperatura. Hacia la noche se espera inestabilidad en sectores del centro y sur provincial.

Este viernes 27 de noviembre se presentará con condiciones cálidas en Mendoza, donde se espera una máxima de 32°C y una mínima de 18°C.

Según el pronóstico, el cielo estará algo nublado y soplarán vientos leves del noreste. Además, hacia la noche podrían registrarse condiciones de inestabilidad en las zonas centro y sur de la provincia. En la cordillera, en tanto, se prevén precipitaciones.

En el Valle de Uco, el panorama será similar, con nubosidad parcial y un aumento de la temperatura. Los vientos serán del sector norte y los registros térmicos oscilarán entre los 14°C de mínima y los 32°C de máxima.