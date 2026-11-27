El consumo retrocedió un 6,6% interanual durante septiembre, más del doble que el promedio nacional. La provincia quedó entre las jurisdicciones con peor desempeño, en un contexto de caída generalizada de las compras.

Las ventas en supermercados de Mendoza volvieron a mostrar números negativos. Durante septiembre, el consumo cayó un 6,6% en términos reales en comparación con el mismo mes de 2025, según un relevamiento de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La baja provincial superó ampliamente el promedio nacional, que fue del 3%. Con este resultado, Mendoza quedó entre las provincias con mayores retrocesos, en un escenario en el que la mayoría de las jurisdicciones registró menos ventas que un año atrás.

En el ranking de caídas, Corrientes encabezó los resultados negativos con un descenso del 18%, seguida por Chaco (-10,6%) y Misiones (-8,3%). Mendoza compartió una contracción del 6,6% con La Rioja.

A diferencia de este panorama, solamente cuatro provincias lograron incrementar sus ventas durante septiembre: Neuquén (6,7%), Río Negro (4%), La Pampa (2,5%) y Santiago del Estero (1,8%).

Una tendencia que se mantiene durante el año

La retracción también se observa en el acumulado de los primeros nueve meses de 2026. Entre enero y septiembre, las ventas en supermercados de todo el país registraron una caída real del 2,9%. En ese período, solo Neuquén (3,9%), Río Negro (1,4%) y La Pampa (1,3%) consiguieron sostener resultados positivos.

A nivel nacional, la facturación de los supermercados alcanzó los $2,45 billones en septiembre. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el volumen de ventas mostró una disminución interanual del 3%. Además, la medición desestacionalizada marcó un retroceso del 0,9% respecto de agosto. De esta manera, se completaron nueve meses consecutivos de caída interanual.

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Qué productos aumentaron y cuáles cayeron

El informe también reflejó diferencias entre los rubros relevados. De las once categorías analizadas, solamente dos tuvieron incrementos reales frente a septiembre del año pasado: carnes, con una suba del 6,5%, y verduras y frutas, con un 3,4%.

En cambio, los mayores retrocesos se registraron en electrónicos (-13,4%), bebidas (-10,8%) y panadería (-7,4%). También disminuyeron las ventas de productos de almacén, que concentran una parte importante de la facturación, con una baja del 3,1%, y de lácteos, con un 2,6%.

Por último, el ticket promedio se ubicó en $38.059, lo que representó una caída real del 1,9% interanual. La cantidad de operaciones también se redujo, en este caso un 1,1%.