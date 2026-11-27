El encuentro se realizará este viernes en el Hotel Fuente Mayor, en Vista Flores. La convocatoria reunirá a representantes del sector empresarial, comercial y productivo, además de autoridades provinciales y del Valle de Uco.

La Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT) informó que se agotaron las entradas para el evento organizado por su 65° aniversario. La celebración tendrá lugar este viernes 27 de noviembre, desde las 18, en el Hotel Fuente Mayor, ubicado en Vista Flores.

Según comunicó la institución, la convocatoria superó las expectativas y alcanzó la totalidad de los cupos disponibles. La actividad reunirá a representantes del sector pyme, comercial, industrial y emprendedor de la región.

También está prevista la participación de autoridades políticas provinciales y de los departamentos del Valle de Uco, en un encuentro que busca reunir al sector público y privado en torno al desarrollo económico y productivo de la zona.