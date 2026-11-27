El operativo será el martes 1 de diciembre, de 9 a 14, en el Centro de Congresos y Exposiciones. Los vecinos podrán recibir asesoramiento y gestionar distintos servicios sin trasladarse a otras dependencias.

La unidad móvil de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegará a Tunuyán el próximo martes 1 de diciembre para brindar atención presencial a los contribuyentes. La actividad se desarrollará de 9 a 14 en el Centro de Congresos y Exposiciones, ubicado en Alem 475.

Durante la jornada, los vecinos podrán realizar consultas, recibir orientación y acceder a diferentes gestiones vinculadas con el organismo nacional. Entre los servicios disponibles se encuentran la creación y el blanqueo de la clave fiscal, la elevación de su nivel de seguridad y el registro de datos biométricos.

La iniciativa es organizada en conjunto con la Municipalidad de Tunuyán y busca facilitar el acceso a estos trámites, especialmente para quienes necesitan resolver gestiones de manera presencial sin tener que trasladarse a otras localidades.

Para acceder a la atención será necesario realizar una preinscripción a través del siguiente formulario.