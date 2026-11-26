La iniciativa obtuvo 43 votos afirmativos y 29 negativos. El proyecto también contempla cambios en Ficha Limpia, la Boleta Única de Papel, el financiamiento de las campañas y los debates presidenciales. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

El Senado de la Nación aprobó este jueves 26 de noviembre el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional, que establece la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027.

La iniciativa consiguió 43 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención. De esta manera, obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el tratamiento legislativo para convertirse en ley.

El proyecto establece una suspensión temporal de las primarias para los próximos comicios nacionales. Esto significa que, si la reforma recibe la aprobación definitiva, los partidos políticos y las alianzas electorales deberán definir sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos, sin la instancia de votación abierta que contempla el sistema de las PASO.

Qué otros cambios incluye la reforma

Además de la suspensión de las primarias, el texto aprobado por el Senado incorpora modificaciones en distintos aspectos del sistema electoral argentino.

Uno de los puntos es la implementación de Ficha Limpia, un régimen que establece restricciones para las candidaturas de personas con condenas por determinados delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, bajo las condiciones previstas en el proyecto.

También se proponen cambios en la Boleta Única de Papel (BUP). Entre las modificaciones se contempla la incorporación de una opción para votar la lista completa de una agrupación política, además de la posibilidad de seleccionar cada categoría por separado.

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En materia de publicidad electoral, la iniciativa plantea reducir del 5% al 2,5% el tiempo de programación que los medios audiovisuales deben destinar gratuitamente a la difusión de anuncios de campaña.

Otro de los puntos modifica las condiciones de los debates presidenciales: dejarían de ser obligatorios durante las elecciones generales y se mantendrían como instancia obligatoria en caso de una segunda vuelta electoral.

El proyecto también contempla modificaciones vinculadas con la elección de representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur y con distintos aspectos del funcionamiento de los partidos políticos.

Qué pasará con las elecciones de 2027

La suspensión de las PASO modificaría el calendario electoral nacional del próximo año, ya que dejaría de existir la instancia de primarias prevista para definir las candidaturas de cada fuerza política.

En ese escenario, los partidos deberán establecer cómo seleccionarán a sus representantes para competir en las elecciones generales, de acuerdo con sus respectivas normas internas.

Las PASO fueron incorporadas al sistema electoral argentino en 2009 y se utilizaron por primera vez en 2011. En 2025 ya habían sido suspendidas para las elecciones legislativas nacionales mediante una ley específica.

Por el momento, la reforma aprobada por el Senado todavía no tiene vigencia definitiva. La Cámara de Diputados deberá debatir el proyecto y decidir si lo convierte en ley, por lo que su aplicación para las elecciones nacionales de 2027 dependerá de ese tratamiento.