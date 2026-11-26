La provincia participó de la séptima fase de “Aliados por la Infancia”, una investigación coordinada en 16 países. En Argentina hubo 35 personas detenidas y se secuestraron más de 1.800 dispositivos electrónicos.

Una persona fue detenida en Mendoza en el marco de un operativo internacional contra delitos vinculados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. El procedimiento formó parte de la séptima fase de la operación denominada “Aliados por la Infancia”, que se llevó adelante de manera simultánea en 16 países.

En la provincia intervino la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a través del fiscal de instrucción Flavio D’Amore. Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar si contienen elementos relevantes para la investigación.

Según la información publicada, la situación procesal de la persona detenida dependerá del resultado de ese análisis. La investigación continúa y las autoridades no descartan que puedan surgir nuevos elementos de interés para la causa.

35 detenidos en Argentina

A nivel nacional, el operativo incluyó 55 procedimientos y 35 personas detenidas. Además, se secuestraron más de 1.800 dispositivos de almacenamiento y otros elementos electrónicos que serán incorporados a las investigaciones judiciales.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de detenciones, con 18 personas arrestadas en 20 allanamientos. También se registraron seis detenidos en Santa Cruz, tres en Misiones y dos en Santa Fe y Córdoba, entre otras jurisdicciones.

Mendoza fue una de las provincias alcanzadas por las medidas, con una persona detenida en el marco de la investigación.

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48 detenidos en 16 países

La séptima fase de “Aliados por la Infancia” tuvo alcance internacional y contempló 125 objetivos de investigación distribuidos en 16 países. Como resultado de los procedimientos se contabilizaron 48 personas detenidas y 11 víctimas rescatadas en operativos realizados fuera de Argentina.

La coordinación estuvo a cargo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante su Cuerpo de Investigaciones Judiciales, con la colaboración de organismos judiciales y de seguridad de distintas jurisdicciones.

Cómo se desarrolló la investigación

La operación busca identificar a personas vinculadas con la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil a través de internet. Para avanzar en las investigaciones se utilizan herramientas tecnológicas que permiten detectar usuarios relacionados con el intercambio de archivos en redes digitales.

Entre los recursos mencionados se encuentran ICACCOPS y Child Protection System (CPS), además de información aportada por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC).

Cada país desarrolla sus propias investigaciones y adopta las medidas judiciales correspondientes según su legislación, mientras que los procedimientos se coordinan para realizarse de manera simultánea.

La investigación continúa en las distintas jurisdicciones y el análisis de los dispositivos secuestrados será determinante para establecer los próximos pasos judiciales.