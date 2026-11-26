La presencia de agua en los badenes y material de arrastre dificulta la circulación en distintos sectores del corredor productivo. Recomiendan reducir la velocidad y extremar las medidas de seguridad.

Se solicita a los conductores que transiten con precaución por la Ruta Provincial 89, en el tramo que conecta Tupungato con Tunuyán, y por calle Benigno Aguirre, debido a las condiciones que presentan algunos sectores del camino.

La advertencia está relacionada con la presencia de agua en la zona de los badenes y la acumulación de material de arrastre sobre la calzada. Estas condiciones pueden dificultar el paso de los vehículos y aumentar el riesgo de accidentes.

Ante esta situación, se recomienda a quienes circulen por el corredor productivo disminuir la velocidad, evitar maniobras bruscas y prestar especial atención al atravesar los badenes.

También es importante mantener una distancia prudente con otros vehículos y respetar las condiciones del camino, especialmente en los sectores donde se observa acumulación de agua o sedimentos.

El pedido apunta a prevenir inconvenientes y reducir los riesgos para quienes utilizan habitualmente estas vías de conexión entre ambos departamentos del Valle de Uco.

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Se aconseja mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de los caminos antes de emprender un viaje por la zona.