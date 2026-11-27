El operativo fue realizado por la Policía Contra el Narcotráfico luego de varios meses de investigación. Los procedimientos se desarrollaron en Villa Bastías, Tupungato, y quedaron bajo intervención de la Justicia Federal.

Un operativo de la Policía Contra el Narcotráfico permitió desarticular seis puntos de venta de estupefacientes en Villa Bastías, departamento de Tupungato. Como resultado de los procedimientos, dos mujeres quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Según informó el Gobierno provincial, las medidas fueron el resultado de una investigación que se extendió durante varios meses y que permitió avanzar sobre distintos lugares señalados como presuntos puntos de comercialización de drogas en esa localidad del Valle de Uco.

La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico, que llevaron adelante los procedimientos en el marco de las actuaciones correspondientes.

Intervención de la Justicia Federal

Tras los operativos, dos mujeres quedaron a disposición de la Justicia Federal, que deberá determinar las responsabilidades que pudieran corresponder en el marco de la investigación.

Desde el Gobierno provincial destacaron el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y señalaron que el objetivo de estas acciones es intervenir sobre los espacios utilizados para la comercialización de estupefacientes en los barrios.

La publicación oficial también hizo referencia al impacto que el consumo problemático de drogas tiene en las familias y comunidades, y sostuvo que continuarán las investigaciones para identificar a quienes participan de estas actividades.

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El procedimiento se suma a las acciones de prevención e investigación del narcotráfico desarrolladas en Mendoza.