El acto se realizó este viernes en la planta de la empresa. Participarán el intendente Emir Andraos y representantes de la firma. Rocío Álvarez, integrante de la compañía, dialogó con Canal 8 sobre la iniciativa.

Este viernes por la mañana, en la planta de Eco de los Andes, se llevará adelante un acto en el que se declarará de interés el Eco Tour, una propuesta vinculada a las actividades que desarrolla la empresa en Tunuyán.

La actividad está prevista para las 9 y contará con la presencia del intendente Emir Andraos y el gerente de la compañía. Además, durante el encuentro se realizará la firma de un convenio entre el Municipio y la empresa.

En la previa del acto, Rocío Álvarez, representante de Eco de los Andes, dialogó con Canal 8 y se refirió a la iniciativa y a la importancia de este tipo de propuestas para la comunidad.