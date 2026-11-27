Tupungato abrió la convocatoria para candidatas a Reina de la Vendimia 2027
La Municipalidad invita a mujeres mayores de 18 años a postularse para representar a sus localidades en la próxima Vendimia Departamental. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de diciembre.
La Municipalidad de Tupungato abrió la convocatoria para elegir a las futuras representantes distritales de la Vendimia 2027. La iniciativa, impulsada a través de la Dirección de Cultura, está destinada a mujeres mayores de 18 años que residan en el departamento.
La propuesta busca convocar a quienes deseen representar la identidad, los ideales y la cultura de sus respectivas localidades durante una de las celebraciones tradicionales de Mendoza.
Cuáles son los requisitos
De acuerdo con la información oficial, las interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser mayores de 18 años.
- Tener una residencia mínima de dos años en Tupungato.
- Contar con el secundario completo.
- Presentar el Certificado de Buena Conducta.
Además, deberán presentar fotocopias del DNI, del certificado analítico de estudios secundarios y del certificado de antecedentes penales.
Dónde realizar la inscripción
La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 11 de diciembre de 2026.
Las interesadas podrán inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 14, en el Salón de Actividades Culturales y Artísticas, ubicado en calle 9 de Julio 175, Tupungato.
Para obtener más información, también podrán acercarse a la Dirección de Cultura del Municipio, en la misma dirección, o comunicarse mediante los canales oficiales del Gobierno departamental.
La convocatoria forma parte de los preparativos para la Vendimia Departamental 2027.