La propiedad está ubicada en el barrio La Lonja y pertenece a Real Central SRL, la misma sociedad que figura como titular de la quinta de Villa Rosa. El inmueble fue allanado por orden del juez federal Daniel Rafecas, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de activos.

La investigación judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo tras conocerse la existencia de una segunda propiedad de lujo en el partido bonaerense de Pilar, vinculada a la sociedad Real Central SRL.

El inmueble se encuentra en la localidad de La Lonja, tiene una superficie de 24.150 metros cuadrados y figura a nombre de la misma empresa que aparece como titular de la mansión de Villa Rosa, una propiedad que ya se encuentra bajo investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de activos.

De acuerdo con información publicada por distintos medios nacionales, Real Central SRL adquirió el terreno en mayo de 2025. Posteriormente, el predio atravesó un proceso de remodelación que incluyó distintas construcciones e instalaciones.

La propiedad cuenta con varias edificaciones, entre ellas viviendas, galpones y un quincho, además de espacios parquizados. Su superficie construida alcanza aproximadamente los 880 metros cuadrados.

Un nuevo allanamiento en Pilar

El viernes 27 de noviembre, la Justicia ordenó un allanamiento en esta segunda propiedad, bajo la intervención del juez federal Daniel Rafecas.

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El procedimiento tuvo como objetivo obtener registros fotográficos y audiovisuales, además de secuestrar elementos que pudieran resultar relevantes para la investigación.

La medida se produjo luego de que se conociera públicamente la existencia del inmueble y su vinculación registral con Real Central SRL.

La sociedad tiene como titulares a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes también aparecen vinculados con la primera propiedad investigada. La Justicia analiza la capacidad económica declarada de ambos y el origen de los recursos utilizados para adquirir y mantener los bienes.

La primera mansión bajo investigación

El expediente original se centra en una quinta ubicada en Villa Rosa, también en Pilar, cuyo terreno supera las diez hectáreas y fue valuado en aproximadamente 17 millones de dólares.

Durante un allanamiento realizado en diciembre de 2025, los investigadores encontraron 54 vehículos de colección y de alta gama, además de otros elementos que fueron incorporados a la causa.

Entre los objetos mencionados en las actuaciones judiciales y las publicaciones periodísticas aparecen referencias vinculadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Sin embargo, la titularidad formal del inmueble corresponde a Real Central SRL.

La aparición de una segunda propiedad perteneciente a la misma sociedad amplió el interés de los investigadores sobre los movimientos patrimoniales y las operaciones inmobiliarias vinculadas con la firma.

La investigación también alcanza al jefe de los árbitros

En paralelo, el juez Rafecas resolvió unificar la causa por la mansión de Pilar con una denuncia por presunto lavado de activos contra Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje y secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros.

La presentación cuestiona la correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes que integran su patrimonio. Entre los elementos señalados figuran propiedades inmobiliarias, vehículos y movimientos económicos que deberán ser analizados judicialmente.

Según la información difundida sobre la resolución, el magistrado consideró que ambos expedientes podrían tener un vínculo y que corresponde investigarlos de manera conjunta para determinar si existe una conexión entre las operaciones denunciadas.

La investigación busca establecer el origen de los fondos utilizados en las adquisiciones inmobiliarias y determinar si existieron maniobras de desvío o blanqueo de dinero relacionado con la AFA.

Por el momento, las actuaciones continúan en la Justicia federal y las sospechas mencionadas forman parte de hipótesis de investigación que deberán ser acreditadas mediante pruebas.