La jornada tendrá temperaturas máximas de entre 33 °C y 34 °C. Mendoza se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con posibilidad de actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

El Valle de Uco tendrá este sábado 28 de noviembre una jornada marcada por las altas temperaturas y la inestabilidad meteorológica. Durante la mañana se espera cielo despejado a parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas en distintos sectores de la región.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, la temperatura máxima podría ubicarse entre los 33 °C y 34 °C, con mínimas estimadas entre los 18 °C y 22 °C, según la zona.

El viento soplará principalmente del sector norte o noreste, con intensidad leve a moderada durante buena parte del día.

Cuándo podrían llegar las tormentas

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentraría desde la tarde, con posibilidad de que las primeras tormentas se desarrollen alrededor de las 17 en sectores del oeste del Valle de Uco.

Los fenómenos podrían extenderse durante la noche y hasta cerca de la medianoche. Se esperan tormentas aisladas y precipitaciones de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

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La provincia se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y prestar atención a las actualizaciones del pronóstico.

Recomendaciones ante la alerta

Ante la posibilidad de tormentas, es importante tomar algunas precauciones:

Evitar permanecer al aire libre durante el desarrollo de tormentas.

No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o estructuras metálicas.

Mantenerse alejado de cauces, canales y zonas que puedan inundarse.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar circular por calles anegadas y respetar las indicaciones de las autoridades.

En la zona cordillerana y de alta montaña también se espera un aumento de la nubosidad durante la tarde, con probabilidad de precipitaciones débiles.

La evolución de las condiciones meteorológicas dependerá del desarrollo de los fenómenos previstos para las próximas horas.