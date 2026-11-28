El joven sufrió lesiones de gravedad luego de chocar contra la pluma de un camión que realizaba trabajos de mantenimiento para EDEMSA en calle Urquiza. Permanece internado en el Hospital Scaravelli con riesgo de vida.

Un motociclista de 21 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, en Tunuyán, luego de protagonizar un grave accidente vial en Tupungato.

De acuerdo con la información difundida por MDZ Radio, el siniestro ocurrió sobre calle Urquiza, cuando el joven intentó sobrepasar un camión que se encontraba realizando tareas de mantenimiento para la empresa EDEMSA.

Durante la maniobra, la motocicleta impactó contra la pluma del vehículo de trabajo, lo que provocó que el conductor perdiera el control y cayera sobre la calzada.

El estado de salud del motociclista

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió un traumatismo cerrado de abdomen y un estallido hepático, lesiones que requirieron su internación en terapia intensiva.

Según el reporte difundido, permanece en el Hospital Scaravelli con riesgo de vida y bajo atención médica.

El accidente vuelve a poner en foco la importancia de extremar las medidas de precaución al circular por sectores donde se realizan trabajos de mantenimiento vial o intervenciones sobre la vía pública.

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Por el momento, no se difundieron otros detalles sobre las circunstancias del hecho ni sobre la evolución del paciente.