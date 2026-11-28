La Subsecretaría de Cultura de Mendoza mantiene abierta la convocatoria para profesionales y equipos de diseño gráfico y comunicación visual. Las propuestas se recibirán el 9 de diciembre y habrá un único proyecto ganador.

La organización de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 abrió un concurso para seleccionar la identidad visual que acompañará la próxima edición de la celebración más importante de Mendoza. La propuesta ganadora recibirá un premio único de 7 millones de pesos.

La convocatoria está dirigida a profesionales y equipos de diseño, argentinos mayores de 18 años, que cuenten con formación en Diseño Gráfico o Comunicación Visual y cumplan con los requisitos establecidos en las bases del certamen.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y busca definir el sistema de comunicación visual que representará a la Vendimia 2027 en sus distintas piezas y aplicaciones.

Cuándo y dónde presentar los trabajos

De acuerdo con la información difundida por la Subsecretaría de Cultura, las propuestas se recibirán únicamente el miércoles 9 de diciembre, entre las 9 y las 14.

La entrega deberá realizarse en la sede de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en avenida España y Gutiérrez, en la Ciudad de Mendoza.

Una vez finalizada la recepción, el jurado evaluará los proyectos durante el día siguiente y seleccionará una única propuesta ganadora, que recibirá el premio de $7.000.000.

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Un homenaje a Los Trovadores de Cuyo y al Pocho Sosa

La edición 2027 tendrá un significado especial, ya que rendirá homenaje al centenario de Los Trovadores de Cuyo y a la figura de Carlos Alberto “Pocho” Sosa.

En ese marco, el concurso busca que la identidad visual acompañe la propuesta artística y cultural de la próxima celebración vendimial.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases y condiciones oficiales para conocer los requisitos de presentación, las características de los trabajos y los criterios de evaluación.

La convocatoria representa una oportunidad para profesionales y equipos del ámbito del diseño y la comunicación visual de formar parte de la construcción gráfica de uno de los acontecimientos culturales más representativos de Mendoza.