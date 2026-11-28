El área natural protegida iniciará el período 2026/2027 con propuestas para visitantes, trekking y ascensos de montaña. La temporada se extenderá hasta el 30 de abril y tendrá tarifas diferenciadas para mendocinos, argentinos y extranjeros.

El Parque Provincial Aconcagua comenzará su temporada estival 2026/2027 el próximo martes 1 de diciembre. El espacio, ubicado en la cordillera mendocina, volverá a recibir a visitantes y deportistas que buscan recorrer sus paisajes y realizar distintas actividades de montaña.

La apertura estaba prevista para noviembre, pero debió postergarse debido a la acumulación de nieve en la Alta Montaña y al riesgo de avalanchas. De acuerdo con lo informado, la nueva temporada se extenderá hasta el 30 de abril de 2027, aunque los períodos habilitados para cada actividad tendrán fechas específicas y estarán sujetos a las condiciones meteorológicas.

El Aconcagua es uno de los principales atractivos naturales de Mendoza y recibe cada año a visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Su entorno ofrece alternativas que van desde recorridos turísticos por sectores de fácil acceso hasta experiencias de trekking y ascensos que requieren preparación y equipamiento específico.

Qué actividades se podrán realizar

Durante esta temporada, las actividades de ascenso y trekking largo estarán habilitadas entre el 1 de diciembre y el 15 de febrero. En tanto, el trekking diario y el trekking corto podrán realizarse hasta el 10 de abril, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades.

Una de las alternativas para quienes desean conocer el lugar sin realizar una expedición de montaña es la visita a la Quebrada de Horcones. Este circuito permite recorrer un sendero interpretativo hasta el Puente Colgante y disfrutar del paisaje cordillerano. La entrada correspondiente a esta modalidad no habilita el acampe.

También habrá propuestas para quienes quieran realizar caminatas de mayor duración y actividades con pernocte, con recorridos y requisitos específicos según la modalidad elegida.

Un espacio de escucha profesional, confidencial y personalizado. Consultar por WhatsApp

Cuánto costará ingresar al Aconcagua

Para la temporada 2026/2027 se establecieron nuevos valores, diferenciados según la actividad y el lugar de procedencia de los visitantes.

La visita a la Quebrada de Horcones tendrá un costo general de $15.000, mientras que los residentes mendocinos contarán con un descuento del 30%.

En el caso del trekking diario, las tarifas serán:

Mendocinos: $18.000.

Argentinos y residentes: $30.000.

Visitantes latinoamericanos: $55.000.

Extranjeros: $66.000.

Además, habrá ingresos sin cargo para menores de 12 años, personas con discapacidad y un acompañante, excombatientes de Malvinas, instituciones educativas y jubilados y pensionados residentes en Argentina, entre otros grupos contemplados por la normativa.

Los permisos deberán gestionarse a través de la página del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

Seguridad y cuidado del ambiente

Desde el Gobierno provincial recordaron que quienes realicen ascensos o trekking largo deberán contar con un seguro o servicio de asistencia médica y evacuación que cubra eventuales búsquedas, rescates y traslados aéreos desde los 5.600 metros de altura hasta Horcones.

La temporada también estará atravesada por las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, por lo que las autoridades anticiparon que se mantendrá una atención especial sobre el estado de la montaña. Las actividades podrán suspenderse si las condiciones meteorológicas, ambientales u operativas representan un riesgo.

Por otra parte, continuarán las medidas destinadas al bienestar animal y al manejo responsable de los residuos. Los prestadores deberán garantizar el retiro de los desechos generados durante sus actividades y cumplir con las disposiciones ambientales establecidas para los campamentos.

Con el inicio de una nueva temporada, el Parque Aconcagua volverá a ser uno de los principales puntos de interés turístico de Mendoza durante el verano, con alternativas para quienes buscan conocer la cordillera y disfrutar de sus paisajes.