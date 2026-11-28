Durante un encuentro por el aniversario de la Cámara de Comercio de Tunuyán, el gobernador Alfredo Cornejo repasó proyectos de infraestructura, financiamiento productivo y desarrollo turístico para la región. La cartera provincial contempla 46 obras, con una inversión superior a los $240.000 millones.

El desarrollo de infraestructura, el financiamiento para productores y empresas y los proyectos vinculados al turismo formaron parte de la agenda presentada por el gobernador Alfredo Cornejo durante el 65° aniversario de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CCIAT).

En el encuentro, que reunió a representantes del sector empresarial, productivo y turístico, además de autoridades provinciales y municipales, se expusieron distintas iniciativas destinadas a los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

Uno de los datos centrales fue la existencia de una cartera de 46 obras para el Valle de Uco, con una inversión superior a los $240.000 millones. El conjunto incluye trabajos terminados, otros que se encuentran en ejecución y proyectos próximos a comenzar.

Infraestructura, agua y energía

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la modernización del Canal Matriz Valle de Uco y el sistema presurizado del Pasaje Altamira, en San Carlos. El proyecto contempla una inversión superior a los $39.000 millones y está destinado a beneficiar a unas 4.200 hectáreas y 150 productores.

También se detallaron intervenciones en los sistemas de riego del Yaucha, en la zona de Pareditas, Rama Dumas y Canal Calise, con una inversión que supera los $35.000 millones.

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En materia energética, se repasaron los trabajos vinculados con las estaciones transformadoras Valle de Uco y Capiz, que buscan fortalecer el abastecimiento eléctrico para más de 150.000 habitantes.

Para Tupungato se mencionaron las ampliaciones de los acueductos del Oeste, Centro y Centro II. En tanto, para Tunuyán y Tupungato se destacó la primera etapa del sistema depurador cloacal, que se encuentra próxima a finalizar y prevé beneficiar a alrededor de 50.000 personas.

La agenda también incluyó infraestructura escolar, viviendas y los avances del Centro Cívico, Judicial y Policial de Tunuyán, cuya ejecución fue informada en un 97%.

Financiamiento para productores y empresas

Otro de los ejes abordados fue el acceso al financiamiento para emprendimientos privados de los tres departamentos.

En ese sentido, se informó que la Provincia, junto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), está desembolsando $3.255 millones destinados a 18 proyectos productivos. De ese monto, $2.658 millones corresponden a la línea de triple impacto y verde.

Los proyectos contemplan inversiones en paneles solares, sistemas de riego, perforaciones, reparación de pozos, malla antigranizo, equipamiento para bodegas y maquinaria agroindustrial.

Además, se hizo referencia a una herramienta de financiamiento por 200 millones de dólares destinada a acompañar la reconversión productiva de Mendoza. La propuesta apunta a promover nuevas variedades agrícolas, incorporar tecnología y mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía.

Entre las actividades mencionadas se encuentran la fruticultura y la vitivinicultura, sectores que atraviesan desafíos vinculados con los mercados, los costos y la competitividad.

Proyectos para el desarrollo turístico

El turismo también formó parte de los temas presentados, especialmente por las posibilidades de crecimiento de las propuestas enoturísticas, gastronómicas y de naturaleza que ofrece la región.

Uno de los proyectos destacados es el de la Ruta Provincial 94, para el cual se destinaron $1.000 millones a la elaboración del proyecto ejecutivo. El trazado previsto comprende aproximadamente 25 kilómetros entre el Manzano Histórico y la confluencia de Arroyo Grande y la Quebrada Cajón de Arenales.

Según lo informado, el proyecto registra un avance del 25% e incluye estudios del terreno, planos, presupuesto y documentación técnica para planificar una futura intervención.

También se mencionaron acciones de planificación para el área Manzano-Portillo de Piuquenes y un convenio con el Municipio de Tunuyán para poner en valor el patrimonio cultural del Manzano Histórico, impulsar el desarrollo turístico y mejorar la gestión de los campings.

A estas iniciativas se suma el proyecto Senderos de Gran Recorrido de los Andes, que prevé una red de entre 450 y 600 kilómetros e incluiría a los tres departamentos del Valle de Uco.

La agenda expuesta reúne proyectos de infraestructura, producción y turismo que involucran a distintos sectores de la región. Su desarrollo dependerá de las etapas de ejecución, planificación y financiamiento previstas para cada iniciativa.