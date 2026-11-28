Este sábado se conocerá la decisión sobre el pedido argentino para suspender las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La resolución podría establecer medidas provisionales mientras continúa el proceso arbitral entre Argentina y el Reino Unido.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer este sábado 28 de noviembre su decisión sobre el reclamo presentado por la Argentina para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, en las inmediaciones de las Islas Malvinas.

La lectura de la resolución está prevista para las 8 de la mañana, hora argentina, en la sede del organismo en Hamburgo, Alemania. El tribunal deberá resolver si corresponde establecer medidas provisionales para impedir que continúen determinadas actividades vinculadas con el proyecto mientras se desarrolla el proceso arbitral.

La presentación argentina busca que el Reino Unido adopte las medidas necesarias para evitar nuevas perforaciones destinadas a la explotación de hidrocarburos y la instalación de infraestructura de producción relacionada con Sea Lion.

El planteo fue realizado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las audiencias públicas entre las delegaciones de ambos países se desarrollaron el 10 y 11 de noviembre.

Qué es el proyecto Sea Lion

Sea Lion es un proyecto de explotación petrolera ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Está vinculado con las compañías Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí.

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De acuerdo con el cronograma informado por las empresas, las primeras perforaciones de explotación están previstas para marzo de 2027.

El Gobierno argentino cuestiona las actividades autorizadas por las autoridades británicas en el área y sostiene que avanzar con la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa puede generar consecuencias ambientales y afectar los derechos argentinos sobre los recursos naturales.

Durante las audiencias, la delegación nacional también expuso posibles escenarios de impacto ambiental ante eventuales derrames de petróleo en el Atlántico Sur.

Los posibles escenarios de la decisión

La resolución del Tribunal del Mar podría derivar en distintos resultados.

Uno de ellos sería que el organismo considere que existen fundamentos para intervenir y ordene medidas provisionales que impidan nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción. En ese caso, el proyecto debería adecuarse a las disposiciones establecidas por el tribunal.

Otra posibilidad es que reconozca la intervención del futuro tribunal arbitral, pero considere que no existen motivos suficientes para disponer una suspensión inmediata de las actividades. También podría establecer medidas diferentes o solicitar un intercambio de información entre las partes.

Un escenario distinto sería que el organismo considere que el futuro tribunal arbitral no tiene jurisdicción prima facie sobre la controversia. Esa decisión limitaría la posibilidad de dictar las medidas solicitadas por la Argentina en esta instancia.

Qué se resolverá después

La decisión de este sábado no definirá la soberanía de las Islas Malvinas ni resolverá de manera definitiva la controversia entre ambos países.

El proceso arbitral previsto en la Convención del Derecho del Mar continuará su curso y será la instancia encargada de abordar el fondo de la disputa. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar interviene ahora para determinar si corresponde adoptar medidas provisionales mientras se desarrolla ese procedimiento.

Desde el Gobierno argentino señalaron que, independientemente del resultado de esta resolución, continuarán las acciones diplomáticas y jurídicas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las áreas marítimas en disputa.

La decisión será seguida de cerca tanto por las autoridades argentinas como por el Reino Unido, debido a sus posibles efectos sobre el desarrollo del proyecto petrolero y las relaciones entre ambos países.