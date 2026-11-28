Familiares, amigos y vecinos se unieron en un pedido de oración por la recuperación del joven de 21 años que resultó gravemente herido en un siniestro ocurrido este viernes en calle Urquiza.

La comunidad de Tupungato se movilizó para acompañar al joven de 21 años que sufrió un grave accidente vial el viernes 27 de noviembre, en calle Urquiza, en las inmediaciones de una cancha de pádel.

Luego del siniestro, familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a compartir mensajes en redes sociales para solicitar una cadena de oración por su recuperación. La convocatoria generó numerosas expresiones de solidaridad y acompañamiento hacia el joven y sus seres queridos.

Entre los mensajes difundidos se destacaron pedidos de sanación y deseos de una pronta recuperación. “Señor, te pido que lo cubras con tu manto y le des sanación. Amén”, expresó una de las personas que se sumó a la iniciativa. Otra publicación manifestó: “Señor, te pedimos sanación junto a Jesús y María”.

También hubo mensajes de apoyo dirigidos a su madre y a la familia, que atraviesa horas difíciles luego de lo ocurrido.

El pedido de oración se extendió entre vecinos y conocidos de Tupungato, quienes se sumaron a la iniciativa con muestras de afecto y esperanza.

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Hasta el momento, no se difundieron nuevas precisiones oficiales sobre la evolución del estado de salud del joven. Mientras tanto, la comunidad continúa acompañando a sus familiares y aguardando novedades sobre su recuperación.