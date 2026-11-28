El pugilista del Valle de Uco tendrá una nueva presentación este sábado, con transmisión de TyC Sports. En una entrevista con 8digital, repasó sus comienzos, los desafíos que atravesó en su carrera y el objetivo de volver a competir por títulos.

El boxeo vuelve a tener presencia tunuyanina con una nueva presentación de Maximiliano Hinojosa, quien este sábado 28 de noviembre afrontará un compromiso deportivo que podrá seguirse a través de la pantalla de TyC Sports.

En diálogo con 8digital, el deportista repasó su recorrido dentro del pugilismo, habló sobre las dificultades que tuvo que superar para continuar con su carrera y compartió sus expectativas de cara a esta presentación.

Su vínculo con el boxeo comenzó desde muy joven, a partir de su interés por los deportes de contacto. Sin embargo, sus primeros pasos en el gimnasio llegaron cuando nació su hijo y decidió acercarse a practicar. Según contó, su familia y su entrenador fueron fundamentales para que pudiera desarrollar su carrera.

“Mis primeros pasos en el boxeo fueron de gracias a mi familia y a mi entrenador, que me vieron algo en el boxeo que me dicen: ‘Estás para pelear’”, recordó.

Después de algunas peleas como amateur, consiguió resultados que le permitieron avanzar hacia el profesionalismo y comenzar a disputar nuevos desafíos. Hinojosa describió ese recorrido como una experiencia de la que se siente orgulloso, especialmente por el acompañamiento de sus seres queridos.

Un regreso marcado por la perseverancia

En su trayectoria deportiva, el boxeador atravesó momentos difíciles, entre ellos lesiones sufridas durante combates importantes y situaciones personales que lo llevaron a tener que empezar nuevamente.

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Uno de los desafíos más significativos fue recuperar su lugar en el deporte después de un período complicado. Según relató, luego de sufrir lesiones importantes, junto a su equipo pensaron que quizás no volverían a pelear. Sin embargo, continuaron trabajando hasta conseguir una nueva oportunidad.

“Creo que el momento más importante en mi trayectoria sería ahora, porque yo creía que ya no iba a boxear más por el hecho de unas lesiones en unas peleas importantes”, contó.

También definió como uno de sus mayores desafíos personales el hecho de tener que reenfocarse en el deporte y regresar a la competencia. Después de ese proceso, volvió a entrenar y a buscar oportunidades para medirse con otros boxeadores.

Sobre la pelea de este sábado, explicó que el equipo viene trabajando en la preparación física y técnica, con el objetivo de ofrecer un buen espectáculo. Además, señaló que enfrentará a un rival que llega invicto, por lo que anticipa un desafío exigente.

“Las expectativas para esta pelea son salir a hacer el trabajo que hemos estado entrenando en el gimnasio todo y para adelante y llevarnos la pelea”, expresó.

Para Hinojosa, esta presentación también tiene un significado especial porque hace tiempo que no pelea en Tunuyán. “Esta pelea significa mucho, ya que hace mucho tiempo que no he podido volver a pelear en lo que es Tunuyán”, señaló. Y agregó que espera brindar un buen combate para que el público pueda acompañarlo, incluso a través de la transmisión televisiva.

Su objetivo no termina en esta presentación. El tunuyanino expresó que, si consigue una victoria, espera volver a tener oportunidades de pelear por títulos. “Después de esta pelea, que esperamos ganar, estamos queriendo volver a pelear por títulos, volver a tener unas chances mejores”, manifestó.

Los referentes y el valor del equipo

Al hablar de sus referentes, Hinojosa mencionó al “Chino” Maidana, a quien destacó por su forma de enfrentar los combates y su espíritu de lucha.

También explicó que el boxeo le aportó mucho más que una actividad deportiva. Según expresó, la práctica le enseñó a controlar sus emociones y encontrar tranquilidad. “El boxeo me ha enseñado a ser muy tranquilo, poder saber controlarme. Te da como una paz interior”, contó.

En ese camino, resaltó especialmente el trabajo de su entrenador, Pablo “Manzanita” Estrella, a quien reconoció por acompañarlo durante su crecimiento deportivo y mantenerse a su lado en las distintas etapas de su carrera.

“La disciplina y la constancia son fundamentales”, afirmó. Además, destacó el rol de su entrenador, a quien definió como alguien que siempre está presente y brinda su apoyo tanto en los entrenamientos como en los momentos difíciles.

Hinojosa explicó que el entrenador conoce de cerca el sacrificio que implica prepararse para una pelea, mantener el peso y sostener el ritmo de entrenamiento. También agradeció el acompañamiento de su hijo, su madre y sus hermanos: “Siempre me apoyan en mi carrera como boxeador”, expresó.

Un mensaje para quienes quieren empezar

El boxeador también dejó un mensaje para los jóvenes que sienten interés por el pugilismo y están pensando en acercarse a un gimnasio.

“Yo les diría que se arrimen al gimnasio porque uno nunca sabe dónde encuentra su tranquilidad. Que se arrimen, que es mejor que les puede pasar”, recomendó.

Para Hinojosa, el boxeo puede convertirse en una experiencia positiva y ayudar a encontrar un espacio propio. También remarcó que crecer en este deporte requiere constancia y disciplina: “Tenés que tener constancia y disciplina todos los días, ser constante y entrenarte al máximo”.

Finalmente, expresó el orgullo y la responsabilidad que siente al representar al Valle de Uco. “Se presenta muchísimo llevar el nombre del Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato, San Carlos. Es una responsabilidad muy grande”, manifestó.

Este sábado tendrá una nueva oportunidad de demostrarlo arriba del ring, con el acompañamiento de su equipo y de quienes siguen su carrera desde el Valle de Uco.