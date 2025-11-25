El Gobierno creará la Policía Migratoria

Con el objetivo de intensificar los controles y el patrullaje en las fronteras, el gobierno de Javier Milei avanzará con la creación de la Policía Migratoria, uno de los puntos contemplados en la Ley de Migraciones, y operará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, hasta el próximo 10 de diciembre.

De esta manera, la nueva unidad policial reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en aeropuertos.

La creación de esta nueva fuerza de migratoria recuerda al tristemente célebre Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que está detrás de la persecución y deportación de miles de inmigrantes en ese país.

Por orden del presidente Donald Trump, esta fuerza realiza razias en las principales ciudades de los Estados Unidos deteniendo a personas al azar siguiendo lógicas racistas en busca de inmigrantes ilegales. Tras ser aprehendidos estas personas son alojadas en centros de detención sobre los que pesan duros cuestionamientos, incomunicados y deportados sin posibilidad de defensa ni apelación.

Desde el gobierno libertario explicaron que esta decisión se debe a que «hace falta profesionalizar Migraciones».

Los mismos voceros señalaron que “está la decisión política” de crear esta nueva unidad para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando, y para eso se está trabajando en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”.

“Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad”, enfatizaron. A partir del 10 de diciembre, la nueva titular de la cartera será Alejandra Monteoliva, cuando la actual ministra Bullrich asuma su banca en el Senado.

«Lo lógico es que Migraciones controle los pasos sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones», agregaron desde el Gobierno.

En el marco de las modificaciones que está estableciendo la gestión libertaria, meses atrás, el presidente Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un acto junto a Bullrich, una copia del FBI estadounidense.