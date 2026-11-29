La jornada estará marcada por el ascenso de la temperatura, cielo parcialmente nublado y posibilidad de tormentas aisladas. Para el comienzo de la semana se anticipa un descenso térmico.

Este domingo 29 de noviembre se presenta con temperaturas elevadas en el Valle de Uco. De acuerdo con el pronóstico de Contingencias Climáticas de Mendoza, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, ascenso de la temperatura y vientos del sector norte.

Para la región, la temperatura máxima estimada será de 33°C, mientras que la mínima se ubicará alrededor de los 14°C. Además, existe probabilidad de tormentas aisladas durante el día.

En el resto de la provincia, el pronóstico anticipa una jornada calurosa, con una máxima que podría alcanzar los 35°C y una mínima de 21°C. También se esperan vientos moderados del noreste y posibles tormentas aisladas hacia la noche.

Cómo estará el tiempo el lunes

Para el lunes 30 de noviembre se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y descenso de la temperatura.

La jornada estará acompañada por vientos moderados del sector sur, posibilidad de tormentas aisladas y precipitaciones débiles en la cordillera.

De esta manera, el inicio de la semana llegaría con temperaturas más moderadas luego de un domingo marcado por el calor en Mendoza y el Valle de Uco.

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