Dos argentinos murieron en un violento choque frontal en Chile

Sucedió en la mañana de este martes.

Un accidente fatal, tuvo lugar durante la madrugada de este martes y dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos menores hospitalizados en la Autopista Los Andes, en Chile. El hecho se registró cerca de las 6.30, a la altura del kilómetro 24, cuando dos vehículos chocaron de frente en medio de una densa neblina que cubría la zona.

Según informaron medios locales, uno de los rodados involucrados era un Fiat Cronos radicado en Mendoza, en el que viajaban dos adultos y dos chicos, mientras que el otro vehículo, un SUV chileno, era conducido por un único ocupante. El impacto fue tan fuerte que ambos conductores y la mujer que viajaba como acompañante en el auto argentino fallecieron en el acto.

Los menores, que iban en el asiento trasero, fueron asistidos por los equipos de emergencia y trasladados a hospitales de Los Andes y San Felipe, donde permanecen bajo observación.

Las primeras pericias señalan que la baja visibilidad por neblina podría haber sido un factor determinante en el siniestro.