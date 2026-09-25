YPF aumenta el precio de sus combustibles desde este sábado

YPF aplicará desde este sábado un nuevo aumento en los precios de sus combustibles en todas las estaciones de servicio del país. La petrolera informó que la actualización será de 1% en promedio y alcanzará tanto a las naftas como al gasoil.

La empresa explicó que el ajuste responde al esquema denominado “buffer de precios”, implementado desde abril para amortiguar el impacto de las variaciones del mercado internacional y evitar que los cambios se trasladen de manera inmediata a los surtidores.

Según indicó YPF, la herramienta continúa vigente debido a la evolución del precio internacional del crudo, en un contexto marcado por la continuidad del conflicto en Medio Oriente. La compañía sostiene que este mecanismo permite acompañar las condiciones del mercado local sin trasladar toda la volatilidad externa a los consumidores.

Además, la petrolera continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual puede establecer diferencias de precios según variables como la oferta y demanda, la competencia, los horarios, los corredores y la ubicación geográfica de cada estación.

De esta manera, el aumento promedio anunciado será del 1%, aunque el porcentaje concreto podrá variar entre estaciones de acuerdo con las condiciones particulares de cada mercado