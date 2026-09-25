Murió Oscar “el Negro” González Oro, histórico conductor de la radio argentina

El periodista y conductor Oscar González Oro, conocido como “el Negro”, murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay. Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, desarrolló una extensa carrera en radio y televisión y se convirtió en una de las voces más reconocidas de los medios argentinos.

Aunque gran parte de su trayectoria profesional transcurrió en Buenos Aires, González Oro mantuvo un vínculo con Mendoza, donde pasó su infancia y comenzó a acercarse al mundo de la radio. Durante una de sus visitas a la provincia recibió la posibilidad de pasar música en Radio de Cuyo, experiencia que marcó sus primeros pasos en los medios.

En 1998 se incorporó a Radio 10, convocado por Daniel Hadad. Un año después comenzó El oro y el moro, programa que se convirtió en uno de los ciclos más escuchados de la radio argentina y permaneció al aire durante 15 años. El espacio combinaba información, entrevistas, opinión y entretenimiento.

A lo largo de su carrera entrevistó a dirigentes políticos, artistas y distintas figuras públicas. Su particular estilo frente al micrófono y frases que quedaron asociadas a su manera de conducir contribuyeron a consolidar su popularidad y a convertirlo en una figura reconocida también fuera del ámbito radial.

Además de la radio, participó en distintos programas de televisión, entre ellos Polémica en el bar, y condujo ciclos como Cotidiano, Posdata, Noches negras, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana. En 2009 publicó el libro Radiografía de mi país. La Argentina que me duele.

La música también formó parte de su recorrido personal. Durante su juventud estudió teatro y manifestó su interés por convertirse en cantante o concertista de piano. En 2005 grabó un disco y también obtuvo el carnet de locutor del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

González Oro residía en Punta del Este desde agosto de 2020, ciudad donde falleció este viernes.

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