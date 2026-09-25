Cornejo se reúne con Santilli con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral en agenda

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se reunirá este viernes por la tarde con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en la Casa Rosada.

El encuentro forma parte de la ronda de conversaciones que el Gobierno nacional mantiene con los mandatarios provinciales de cara al tratamiento de iniciativas que llegarán al Congreso.

Uno de los principales temas será el Presupuesto 2027, cuyo debate legislativo se encuentra entre las prioridades del Ejecutivo nacional. La reunión se da en el marco de las negociaciones que Santilli lleva adelante con distintos gobernadores para analizar el proyecto y otros puntos de la agenda nacional.

La reforma electoral también estará sobre la mesa, con especial atención en el futuro de las PASO. Mientras el Gobierno nacional impulsa su eliminación, Cornejo todavía no fijó públicamente una posición sobre el proyecto nacional. A nivel provincial, en cambio, el mandatario mendocino sostuvo que las primarias se mantendrán para las elecciones locales.

El gobernador mendocino compartirá la jornada con su par de San Juan, Marcelo Orrego, quien también fue convocado por Santilli. La ronda de reuniones busca avanzar en acuerdos con las provincias antes del tratamiento de los proyectos en el Congreso.

La discusión sobre las PASO ya generó distintas posiciones entre los gobernadores. El mandatario de Chaco, Leandro Zdero, manifestó este jueves su respaldo a la suspensión de las primarias durante su encuentro con Santilli.