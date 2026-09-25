El nuevo mapa de Zona Fría: Malargüe mantiene el beneficio y 17 departamentos quedan afuera

El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría, que reduce el alcance del descuento aplicado sobre las tarifas de gas natural. La iniciativa fue aprobada sin modificaciones respecto del texto que había recibido media sanción en Diputados, por lo que quedó sancionada de manera definitiva.

La votación terminó con 39 votos a favor y 8 en contra, sin abstenciones. Los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez votaron en contra del proyecto, mientras que el bloque peronista se retiró del recinto antes de que comenzara el tratamiento.

Con la nueva normativa, Mendoza vuelve al esquema que regía antes de la ampliación de 2021: el único departamento que mantiene el beneficio general por criterio territorial es Malargüe. Los otros 17 departamentos, entre ellos Tunuyán, Tupungato y San Carlos, dejan de contar con el descuento automático.

La ampliación sancionada en 2021 había incorporado a los 18 departamentos mendocinos al régimen, con reducciones que podían alcanzar el 30% para usuarios generales y el 50% para hogares considerados vulnerables. Según la información difundida, más de 400.000 usuarios de la provincia reciben actualmente este beneficio.

Quiénes podrán conservar un descuento

La eliminación del beneficio general no significa que todos los usuarios de Mendoza pierdan cualquier tipo de subsidio. Para las zonas que quedan fuera del régimen territorial, el acceso dependerá del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y de determinadas condiciones socioeconómicas o situaciones particulares.

Entre los grupos contemplados se encuentran los hogares registrados en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y familias cuyos ingresos se encuentren por debajo del límite establecido para acceder al esquema, además de los criterios de consumo que determine la reglamentación.

Actualmente, según la información difundida, 252.765 personas en Mendoza están registradas en el esquema SEF. El impacto final sobre cada factura dependerá de la situación de cada usuario y de la reglamentación de la nueva ley.

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