septiembre 27, 2026

El ruido de explosiones alarmó y un avión debió regresar a Ezeiza

8 Digital septiembre 25, 2026
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Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que había despegado desde Ezeiza con destino a Madrid debió regresar al aeropuerto de origen luego de que se detectara una falla en uno de sus motores.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes y generó preocupación entre vecinos de distintas localidades bonaerenses, que reportaron fuertes estruendos y vibraciones.

Se trató del vuelo AR1132, que despegó a las 23:52 y permaneció en el aire durante 36 minutos. La aeronave aterrizó nuevamente en Ezeiza a las 00:30 por sus propios medios y, según informó la compañía, no fue necesario activar ningún código de emergencia.

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Mientras el avión sobrevolaba el sur del conurbano bonaerense, vecinos de Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Lanús y Burzaco aseguraron haber escuchado ruidos similares a explosiones y percibido vibraciones en sus viviendas.

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Desde la empresa señalaron que el inconveniente estaría relacionado con un fenómeno denominado “compressor stall”, una alteración en el flujo de aire dentro del compresor del motor que puede provocar sonidos muy fuertes. Las fuentes consultadas aclararon que no se trató de un incendio.

Tras el aterrizaje, el vuelo fue reprogramado y los pasajeros continuaron el viaje hacia Madrid en otra aeronave, un Airbus A330-243, que despegó cerca de las 4:30. El avión involucrado en el incidente quedó en tierra para ser sometido a las revisiones correspondientes

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