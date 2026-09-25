Mendoza avanza con un proyecto para regular la entrega de medicamentos a domicilio

El Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura un proyecto para modificar la Ley de Farmacias y establecer un marco específico para la entrega de medicamentos a domicilio mediante plataformas digitales. La iniciativa ingresó este jueves a la Cámara de Diputados y ahora deberá ser debatida antes de una eventual sanción.

La propuesta permitiría realizar pedidos a través de aplicaciones, aunque la dispensa de los medicamentos continuará bajo responsabilidad de una farmacia habilitada. Las plataformas que participen del proceso deberán registrarse ante el Ministerio de Salud y cumplir con los requisitos que determine la reglamentación.

Uno de los puntos centrales será el criterio de territorialidad. Los pedidos deberán ser gestionados por farmacias ubicadas dentro de un radio determinado respecto del domicilio del paciente. El objetivo es evitar una concentración de las ventas digitales en pocos establecimientos y mantener una distribución de farmacias en los distintos departamentos y distritos.

El traslado también estará sujeto a controles. El proyecto contempla trazabilidad desde la farmacia hasta el domicilio, condiciones adecuadas de conservación, cadena de frío cuando sea necesaria, seguridad de los envases y mecanismos para verificar la identidad de la persona que recibe el medicamento.

El sistema comenzaría con medicamentos de venta libre

La implementación se realizaría de manera progresiva. En una primera etapa, la modalidad estaría habilitada para medicamentos de venta libre, mientras que los psicofármacos quedarían excluidos inicialmente. El objetivo será evaluar los mecanismos de traslado, identificación y control antes de extender el sistema a productos que requieren receta.

Además de regular el delivery, la iniciativa propone ampliar las prestaciones que pueden brindar las farmacias. Entre ellas se incluyen vacunación, controles de presión arterial, seguimiento de enfermedades y acciones de prevención, con una mayor integración al sistema provincial de salud.

El proyecto también establece modificaciones sobre la titularidad de los establecimientos: una misma persona física o jurídica podría ser propietaria de hasta ocho farmacias. Para superar ese número se contemplan alternativas como las franquicias, aunque cada establecimiento debería mantener una titularidad diferenciada.

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