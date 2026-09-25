septiembre 25, 2026

Encontraron sin vida al andinista que era buscado en Vallecitos

8 Digital septiembre 25, 2026
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La Patrulla de Rescate y un grupo de guías encontraron este viernes el cuerpo sin vida de Esteban Sotelo, el andinista que era buscado desde esta semana en la zona de Vallecitos.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15:30, durante el operativo desplegado en inmediaciones de la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Sotelo había sido visto por última vez el domingo y su búsqueda se había intensificado en las últimas horas con la participación de personal especializado y guías de montaña.

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Las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento aún son materia de investigación. Las autoridades trabajan en el lugar para completar las tareas correspondientes y avanzar con el operativo de rescate del cuerpo

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