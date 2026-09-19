El Gobierno triplicó su proyección de inflación para 2027 y postergó la meta de un dígito

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional modificó de manera significativa sus estimaciones sobre la evolución de los precios y proyectó una inflación del 18% para el próximo año. La cifra triplica prácticamente la previsión de 5,9% que había sido incluida en el Presupuesto 2026 para 2027.

La actualización también implica un cambio en el plazo previsto para alcanzar una inflación anual de un solo dígito. Mientras que el esquema presentado un año atrás contemplaba llegar a ese nivel en 2027, las nuevas proyecciones ubican ese objetivo recién en 2029.

Qué cambió en las proyecciones

El Presupuesto 2026 había establecido un sendero de desaceleración de la inflación que contemplaba una variación de 5,9% para 2027 y de 3,7% para 2028. En el nuevo escenario, el Gobierno elevó la estimación para 2027 al 18%, mientras que para 2028 proyectó una inflación del 10%.

Para 2029, en tanto, aparece por primera vez una estimación cercana al 6%, por debajo del límite de dos dígitos. De esta manera, el nuevo esquema oficial extiende dos años el plazo inicialmente previsto para alcanzar ese objetivo.

El cambio también alcanza a las previsiones para 2026. El Gobierno ahora calcula que el año terminará con una inflación del 29%, frente al 10,1% que había estimado en el presupuesto anterior.

Para 2027, además de la inflación anual del 18%, el proyecto contempla una inflación promedio del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%.

Un proceso de desinflación más lento

Las nuevas cifras reflejan que el Gobierno espera que la reducción de la inflación continúe durante los próximos años, aunque a un ritmo más lento del previsto anteriormente.

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El cambio en las estimaciones se produce después de que las previsiones incluidas en el Presupuesto 2026 resultaran más optimistas respecto de la velocidad con la que iba a reducirse la inflación.

El análisis de especialistas citado en informes económicos señala distintos factores que pueden dificultar una desaceleración más rápida, entre ellos la inercia inflacionaria, los contratos indexados y la evolución de los precios internacionales de materias primas y energía. Estas explicaciones corresponden a análisis de economistas y no forman parte de una única explicación oficial sobre la modificación de las proyecciones.

Qué espera el Gobierno para 2027

El proyecto de Presupuesto también incluye otras previsiones para el próximo año. El Ejecutivo calcula un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y estima que el dólar mayorista llegará a unos $1.847,6 hacia diciembre de 2027.

En materia de actividad, el Gobierno prevé además un aumento del 3,4% del consumo privado y del 9,2% de la inversión bruta fija durante el próximo año.

Las estimaciones forman parte del proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso y constituyen proyecciones oficiales, por lo que pueden modificarse a medida que avance el escenario económico y durante el tratamiento legislativo del proyecto.