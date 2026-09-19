Alerta por viento Zonda en el Valle de Uco: cuándo llegará y qué zonas estarán afectadas

El viento Zonda vuelve a poner en alerta a Mendoza durante este fin de semana. El fenómeno podría afectar al Valle de Uco durante las próximas horas, con ráfagas fuertes y un marcado aumento de la temperatura.

El viento Zonda vuelve a ser protagonista en Mendoza y mantiene bajo atención al Valle de Uco, donde se espera que el fenómeno pueda presentarse durante las próximas horas.

De acuerdo con el alerta vigente del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda desde la tarde de este sábado y hasta la madrugada del domingo. Se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En el Valle de Uco, las previsiones indican que el fenómeno podría hacerse sentir tanto en sectores de precordillera como en zonas del llano. Contingencias Climáticas también anticipó condiciones de viento fuerte para la región durante la jornada.

¿Cuándo se espera el Zonda?

El período de mayor atención se concentra durante la tarde y noche de este sábado 19 de septiembre. El alerta del SMN contempla el fenómeno desde las 15 hasta las 2:59 del domingo 20.

Para el Valle de Uco, además, el pronóstico contempla una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 9 y 24°C. Durante la tarde se esperan vientos que podrían intensificarse.

Para el domingo, el escenario continúa siendo inestable: se prevé la presencia de viento Zonda en la precordillera y sectores del llano del Valle de Uco, mientras que también podrían registrarse lluvias débiles en la región.

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¿Qué departamentos del Valle de Uco podrían verse afectados?

El fenómeno alcanza especialmente a sectores de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, aunque la intensidad puede variar de acuerdo con la zona y la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente durante los períodos de mayor intensidad del viento.

Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar permanecer innecesariamente al aire libre, asegurar elementos que puedan volarse, cerrar puertas y ventanas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El Gobierno de Mendoza también recuerda que el Zonda puede generar reducción de la visibilidad, aumento repentino de las temperaturas y condiciones muy secas.

En el Valle de Uco, la atención estará puesta especialmente durante la tarde y noche de este sábado, cuando el fenómeno podría intensificarse.