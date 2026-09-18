Cerrarán el Paso Cristo Redentor este sábado por las condiciones climáticas

El Paso Internacional Cristo Redentor tendrá un cierre preventivo este sábado 19 de septiembre debido a las condiciones meteorológicas previstas para la zona de alta montaña.

La medida fue acordada por las coordinaciones de Argentina y Chile, luego de analizar los informes sobre la situación climática y la posible afectación de la transitabilidad en el corredor internacional.

Según el cronograma establecido, la barrera de Uspallata será cerrada a las 12, mientras que el Túnel Internacional Cristo Redentor dejará de operar a las 14.

La decisión tiene como objetivo evitar inconvenientes y garantizar condiciones seguras para quienes circulan por el Sistema Cristo Redentor ante la inestabilidad prevista en la cordillera.

Por el momento, las autoridades indicaron que el lunes 21 de septiembre se dará a conocer una nueva actualización sobre el estado del paso. La posibilidad de reapertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la transitabilidad del corredor.

Desde el Centro de Frontera recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia Chile o regresar a Mendoza planificar el recorrido con anticipación y consultar los canales oficiales antes de trasladarse hacia alta montaña.