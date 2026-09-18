septiembre 18, 2026

Cerrarán el Paso Cristo Redentor este sábado por las condiciones climáticas

8 Digital septiembre 18, 2026
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El Paso Internacional Cristo Redentor tendrá un cierre preventivo este sábado 19 de septiembre debido a las condiciones meteorológicas previstas para la zona de alta montaña.

La medida fue acordada por las coordinaciones de Argentina y Chile, luego de analizar los informes sobre la situación climática y la posible afectación de la transitabilidad en el corredor internacional.

Según el cronograma establecido, la barrera de Uspallata será cerrada a las 12, mientras que el Túnel Internacional Cristo Redentor dejará de operar a las 14.

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La decisión tiene como objetivo evitar inconvenientes y garantizar condiciones seguras para quienes circulan por el Sistema Cristo Redentor ante la inestabilidad prevista en la cordillera.

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Por el momento, las autoridades indicaron que el lunes 21 de septiembre se dará a conocer una nueva actualización sobre el estado del paso. La posibilidad de reapertura dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de la transitabilidad del corredor.

Desde el Centro de Frontera recomendaron a quienes tengan previsto viajar hacia Chile o regresar a Mendoza planificar el recorrido con anticipación y consultar los canales oficiales antes de trasladarse hacia alta montaña.

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