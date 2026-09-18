Volvieron a internar a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

Mirtha Legrand, de 99 años, volvió a ser internada este viernes 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, pocos días después de haber recibido el alta médica tras atravesar un cuadro respiratorio.

De acuerdo con el nuevo parte difundido por la institución, la conductora ingresó durante la tarde por un cuadro compatible con neumopatía y permanecerá internada para realizarse estudios, recibir tratamiento y continuar bajo controles médicos.

La nueva internación se produjo apenas cinco días después de que Mirtha regresara a su domicilio. La conductora había ingresado al Mater Dei el pasado 7 de septiembre, luego de presentar un cuadro respiratorio bronquial y un episodio gripal. Durante aquella internación, los partes médicos habían informado una evolución favorable.

Finalmente, el 13 de septiembre recibió el alta y continuó su recuperación en su casa. En ese momento, el centro médico había señalado que podía retomar progresivamente sus actividades habituales.

Qué se sabe sobre el nuevo cuadro

El término neumopatía comprende diferentes enfermedades o afecciones que comprometen los pulmones y puede tener múltiples causas. Sin embargo, el Sanatorio Mater Dei no precisó qué tipo de neumopatía presenta Mirtha ni informó mayores detalles sobre su estado clínico.

La institución indicó que permanecerá bajo atención médica y que se realizarán los estudios correspondientes para determinar su evolución. También se informó que, si no se producen cambios, habrá una nueva actualización sobre su estado el próximo lunes.

Por el momento, tampoco se informó cuándo podría recibir nuevamente el alta médica ni cuándo retomará la conducción de “La Noche de Mirtha”, ciclo que durante su ausencia quedó a cargo de su nieta, Juana Viale.

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