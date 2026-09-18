septiembre 19, 2026

Fer Palacio será el artista que se presentará en el Picnic Estudiantil de Tunuyán

Paulina Galván septiembre 18, 2026
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El Municipio de Tunuyán confirmó quién estará a cargo de poner música al Picnic Estudiantil 2026, uno de los eventos centrales de la Semana Estudiantil. Se trata del reconocido DJ Fer Palacio, quien se presentará el próximo domingo 27 de septiembre en el Parque de la Lombardía.

La confirmación fue realizada por el intendente Emir Andraos durante su participación en el Stream de la Muni, donde anticipó el nombre del artista que acompañará la jornada destinada a los estudiantes del departamento.

Fer Palacio ganó una gran popularidad durante la pandemia a partir de sus transmisiones de sets musicales a través de redes sociales. Con el tiempo, su propuesta lo llevó a posicionarse dentro de la escena musical y a compartir producciones y presentaciones con distintos artistas.

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El Picnic Estudiantil forma parte de la programación de la Semana Estudiantil 2026, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el 3 de octubre. La jornada del domingo 27 tendrá lugar desde las 15 en el Parque de la Lombardía y contará con música y DJs.

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