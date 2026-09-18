septiembre 18, 2026

Decomisaron cerca de 7.000 kilos de carne en distintos operativos en Mendoza

8 Digital septiembre 18, 2026
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Los operativos realizados en distintos puntos de Mendoza volvieron a poner bajo la lupa la comercialización de carne proveniente de faenas clandestinas o que no cumple con las condiciones sanitarias y de trazabilidad exigidas.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia, desde la implementación del Plan Estratégico contra el Abigeato se llevaron adelante más de 247 procedimientos, en los que se decomisaron cerca de 7.000 kilos de carne en condiciones irregulares. Además, fueron recuperados 990 animales.

Los controles más recientes se realizaron en Malargüe y Tupungato. En Malargüe se retiraron de circulación más de 200 kilos de productos cárnicos por falta de rotulación, problemas de conservación, documentación incompleta y posibles situaciones de contaminación cruzada.

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En tanto, en Tupungato fueron secuestrados 15 kilos de carne en mal estado que eran transportados sin cadena de frío, rotulación ni los sellos correspondientes que acrediten su procedencia.

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Desde las autoridades sanitarias advierten que adquirir carne por fuera de los canales habilitados implica desconocer su origen y las condiciones en las que fue faenada, trasladada y conservada.

El riesgo también está relacionado con la salud. El Departamento de Higiene de los Alimentos de Mendoza señala que el consumo de carne contaminada puede provocar enfermedades como triquinosis, brucelosis, hidatidosis, salmonelosis y síndrome urémico hemolítico.

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