Luna Méndez busca una silla de ruedas eléctrica para ganar independencia y continuar con sus sueños

Luna Méndez tiene 22 años, es estudiante y llegó a Canal 8 para contar su historia y dar a conocer una campaña solidaria que tiene como objetivo conseguir una silla de ruedas eléctrica. La joven tiene dificultades de movilidad desde que sufrió un derrame cerebral cuando era bebé, situación que afectó principalmente el lado derecho de su cuerpo.

Luna estudió durante dos años la carrera de Comunicación en San Luis, donde se había trasladado porque la universidad era gratuita. Sin embargo, las dificultades para movilizarse terminaron complicando su continuidad. “San Luis está más complicado que acá para andar en silla de ruedas”, explicó durante la entrevista, al referirse a las calles, los accesos y las dificultades que encontraba en su vida cotidiana.

Actualmente utiliza una silla de ruedas manual, pero explicó que tiene menos fuerza en una de sus manos, por lo que trasladarse requiere un gran esfuerzo. Además, utiliza un andador en su casa y para algunas actividades. La silla eléctrica que busca adquirir se maneja mediante un control y le permitiría desplazarse con mayor autonomía.

Para Luna, contar con una mayor movilidad también significaría acceder a nuevas oportunidades laborales. Actualmente estudia coaching ontológico y trabaja de manera virtual, pero aspira a poder desarrollar otras actividades sin que el traslado sea una limitación. “La movilidad significa mucho para una persona”, sostuvo.

Su vínculo con la comunicación comenzó en la secundaria y tiene un objetivo claro: convertirse en periodista. Le interesa especialmente el periodismo deportivo y sueña con trabajar algún día en Buenos Aires.

Para reunir el dinero necesario, Luna y su familia lanzaron una campaña que incluye una rifa. El objetivo es alcanzar aproximadamente $2.900.000, valor de la silla que encontró en una empresa especializada. Los números tienen un valor de $5.000 y entre los premios hay un chulengo, carne y servicios de peluquería. El sorteo está previsto para el 30 de octubre, una vez que se hayan vendido todos los números.

“Fue una idea que le planteé a mi tía y me dijo por qué no hacía un video”, contó Luna sobre el comienzo de la campaña. La publicación comenzó a difundirse en redes sociales y permitió que más personas conocieran su historia.

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Su historia también pone en primer plano las dificultades que todavía enfrentan muchas personas con discapacidad para desplazarse por espacios que no cuentan con rampas o accesos adecuados. Para Luna, contar con las herramientas necesarias y con personas que acompañen el proceso es fundamental para poder avanzar hacia una vida cada vez más independiente.