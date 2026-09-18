Patricia Bullrich publicó un video con una canción de Lali tras sus diferencias por el Presupuesto 2027

La senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, publicó este viernes un video en sus redes sociales en el que aparece trabajando en su despacho mientras escucha y canta parte de “No me importa”, una canción de Lali Espósito.

La publicación generó repercusiones debido al contexto en el que fue realizada. Lali Espósito y el presidente Javier Milei mantuvieron distintos cruces públicos en los últimos años, por lo que la elección del tema fue interpretada en redes sociales como un posible mensaje político. Bullrich, sin embargo, no explicó públicamente que esa haya sido la intención del video.

En las imágenes se observa a la senadora ingresando a su despacho, trabajando junto a colaboradores y utilizando una computadora para reproducir la canción. En un momento, Bullrich acompaña con su voz parte del tema.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" 🎶 pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

El video fue publicado horas después de que Bullrich cuestionara cambios vinculados al área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. La legisladora afirmó que desconocía esas modificaciones pese a integrar la mesa política del oficialismo.

Bullrich sostuvo que la falta de información previa podía afectar la relación entre el oficialismo y sus aliados en el Congreso y planteó la necesidad de discutir este tipo de medidas dentro de la mesa política antes de que los proyectos lleguen al Parlamento.

La publicación con la canción de Lali sumó así un nuevo elemento a las repercusiones generadas por las diferencias que la senadora expresó en torno al Presupuesto 2027. Por el momento, no hubo una explicación de Bullrich que vincule de manera explícita la elección de la canción con esa discusión.