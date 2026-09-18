Cuatro allanamientos en Vista Flores terminaron con un detenido y un auto con pedido de secuestro

La Policía de Mendoza realizó cuatro allanamientos en Vista Flores, en el marco de una investigación por distintos delitos contra la propiedad registrados durante las últimas semanas.

El operativo dejó como resultado un hombre detenido, elementos secuestrados y un vehículo que tenía pedido de secuestro.

Las medidas fueron impulsadas por la División Delitos Contra la Propiedad del Valle de Uco, que reunió información vinculada a los hechos denunciados y avanzó con las órdenes judiciales correspondientes.

Los procedimientos se llevaron adelante con la participación de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Tunuyán, junto con efectivos de la Comisaría 65, Cuerpos Especiales y personal de la Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT). Dos de los allanamientos se concretaron en la zona de Cuadro de la Estación, mientras que los otros se realizaron en distintos sectores de Vista Flores.

Durante los operativos fue detenido un hombre mayor de edad, quien quedó vinculado a las causas que se encuentran bajo investigación. Además, en uno de los domicilios fueron secuestrados una impresora y tres juegos de sábanas, considerados de interés para la pesquisa.

En el mismo procedimiento, los investigadores encontraron un Ford Fiesta gris y, al consultar sus antecedentes, constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde diciembre de 2025, relacionado con una causa por hurto agravado.

El automóvil fue trasladado a la Comisaría 65, donde quedó a disposición de Policía Científica para las pericias correspondientes.

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