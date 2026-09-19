Un hombre fue aprehendido tras un hurto en un lubricentro de Tunuyán: lo localizaron con ayuda de las cámaras

El procedimiento ocurrió durante la tarde en Tunuyán. Personal de la Unidad Especial de Patrullaje y operadores del CEO Valle de Uco trabajaron de manera coordinada para localizar y aprehender a un hombre de 28 años, señalado como presunto autor de un hurto ocurrido en un lubricentro de una estación de servicio YPF.

Un hombre de 28 años fue aprehendido en Tunuyán luego de un operativo policial que combinó patrullaje preventivo y videovigilancia para localizarlo tras un presunto hurto.

El procedimiento se desarrolló durante la tarde en inmediaciones de callejón Beruti, luego de que personal del CEO Valle de Uco alertara a efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Tunuyán sobre la presencia de un hombre cuyas características coincidían con las aportadas luego del ilícito.

Según la información policial, el hecho investigado ocurrió en el lubricentro de una estación de servicio YPF. Tras recibir el aviso, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para intentar localizar al sospechoso.

El patrullaje se concentró en inmediaciones de callejón Cangas y callejón Beruti, donde los uniformados observaron a un hombre que circulaba corriendo y procedieron a su inmediata aprehensión.

La intervención de las cámaras de seguridad permitió posteriormente reconstruir parte del recorrido realizado por el sospechoso. Desde el sistema de videovigilancia se confirmó que había sido observado cruzando la Ruta Nacional 40 desde el sector de la estación de servicio hacia el Este.

El hombre, identificado por sus iniciales como M. M. M., quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Tunuyán, que interviene en la investigación para determinar las circunstancias del hecho y su situación procesal.

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El procedimiento volvió a poner en evidencia el trabajo coordinado entre los patrullajes policiales y el sistema de videovigilancia del CEO Valle de Uco, que permitió aportar información sobre los desplazamientos del sospechoso y orientar el operativo de búsqueda.

Una zona donde la circulación requiere atención

El sector donde se desarrolló el procedimiento se encuentra próximo a la Ruta Nacional 40, uno de los corredores de mayor circulación del departamento.

En distintos puntos de Tunuyán también conviven sectores destinados al tránsito vehicular con espacios de circulación para bicicletas. En particular, debe tenerse en cuenta que la ciclovía funciona en ambos sentidos, mientras que la calzada destinada a los vehículos motorizados tiene sentido único.

Esta particular configuración de circulación puede generar situaciones que requieran especial atención por parte de conductores y ciclistas, especialmente en cruces, accesos y sectores donde ambos flujos deben interactuar.

No obstante, la existencia de esta configuración no permite por sí sola establecer una relación causal con los accidentes registrados en la zona. Cualquier análisis sobre la seguridad vial debería contemplar también factores como la señalización, velocidades, visibilidad, comportamiento de los usuarios y características específicas de cada intersección.