Suben las temperaturas en Mendoza para este viernes

El tiempo en Mendoza para este viernes anticipa una jornada con condiciones relativamente estables y temperaturas agradables. Se espera cielo parcial a algo nublado durante gran parte del día, sin grandes cambios en el llano.

En cuanto a los registros térmicos, la máxima alcanzará los 27 grados mientras que la mínima rondará los 15, consolidando un ambiente templado desde las primeras horas.

Por otro lado, la situación cambia en la zona cordillerana, donde el pronóstico indica cielo mayormente nublado con احتمال de nevadas débiles y aisladas durante la mañana (especialmente en sectores de mayor altura).

En ese contexto, las temperaturas en alta montaña serán considerablemente más bajas, con una mínima cercana a los 0 grados, lo que refuerza la posibilidad de precipitaciones níveas en sectores puntuales.

De esta manera, el viernes combinará buenas condiciones en el llano con un escenario más inestable en cordillera, aunque sin eventos de magnitud previstos.