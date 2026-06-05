Tunuyán realizará un nuevo operativo gratuito de castraciones en Colonia Las Rosas

La Municipalidad de Tunuyán anunció una nueva edición del operativo de castración gratuita para mascotas, una iniciativa destinada a promover el cuidado responsable y el control poblacional de perros y gatos en el departamento.

La campaña se desarrollará los días 8, 9 y 10 de junio en el Barrio Benegas de Colonia Las Rosas, a partir de las 9 de la mañana, a través del VETE Móvil, una unidad veterinaria equipada para realizar intervenciones quirúrgicas de manera segura y eficiente.

Desde el Área de Veterinaria Municipal recordaron que se permitirá la atención de un animal por grupo familiar, con el objetivo de garantizar que un mayor número de vecinos pueda acceder al servicio. Además, destacaron la importancia de la castración tanto en hembras como en machos, ya que contribuye a prevenir la reproducción no controlada y mejora la calidad de vida de las mascotas.

La atención será por orden de llegada y estará sujeta a cupos limitados. Por este motivo, se recomienda asistir con anticipación y presentar el DNI al momento de la inscripción.

Asimismo, las autoridades informaron que es obligatorio que los animales concurran con 12 horas de ayuno, requisito indispensable para realizar las intervenciones quirúrgicas en condiciones seguras.