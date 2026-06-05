Tupungato incorporó tensiómetros para reforzar la detección temprana de enfermedades cardiovasculares

En el marco del programa provincial “Jugá Sin Presión – Jóvenes Promotores de Corazones Saludables”, el departamento de Tupungato recibió nuevo equipamiento destinado a fortalecer las acciones de prevención y control de la salud cardiovascular en la comunidad.

La entrega se realizó en Godoy Cruz y estuvo encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo junto a autoridades del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza. La iniciativa busca ampliar la capacidad de detección temprana de hipertensión arterial en toda la provincia mediante el trabajo conjunto con instituciones deportivas, comunitarias y centros de salud.

En Tupungato, los equipos fueron distribuidos entre el Polideportivo Municipal, el Club Social y Deportivo Tupungato, el Club Social Villa Bastías y el Club Deportivo Independiente El Peral. Además, también recibieron equipamiento distintos centros de salud que dependen del Área Sanitaria local.

Cada institución recibió kits compuestos por tensiómetros digitales automáticos validados internacionalmente, brazaletes de distintos tamaños, material educativo, credenciales para promotores de salud y chalecos identificatorios, entre otros elementos necesarios para realizar controles de presión arterial de manera segura y eficiente.

La propuesta también contempla la formación de jóvenes de entre 16 y 20 años como promotores de salud. Los participantes serán capacitados para realizar controles de presión, fomentar hábitos saludables, registrar información mediante herramientas digitales y colaborar en la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular.