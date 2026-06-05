Cómo encontraron al Indio Solari y qué se sabe sobre su despedida

La investigación por la muerte de Carlos «Indio» Solari continúa avanzando mientras la Justicia busca determinar las causas exactas de su fallecimiento. El histórico músico fue hallado sin vida durante la mañana de este viernes en su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se produjo alrededor de las 8:30, cuando la cuidadora del artista llegó al domicilio para comenzar sus tareas habituales. Al ingresar a la propiedad, encontró el cuerpo de Solari en las inmediaciones de una pileta ubicada dentro de la vivienda y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Tras la intervención médica y policial, tomó participación la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, que dispuso la realización de distintas pericias en el lugar y ordenó una autopsia para establecer las circunstancias del fallecimiento. La causa fue caratulada provisoriamente como «Averiguación de causales de muerte».

Pasadas las 13:30, personal de Policía Científica trasladó el cuerpo del músico a la morgue de Ituzaingó, donde se realizará el examen forense que permitirá obtener mayores precisiones sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, comenzaron a surgir distintas iniciativas para homenajear al referente del rock nacional. Entre ellas, el diputado nacional Pablo Juliano presentó una solicitud ante las autoridades de la Cámara de Diputados para que, si la familia así lo decide, pueda realizarse una despedida pública en el Congreso de la Nación.

«Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad», expresó el legislador al fundamentar la propuesta.

Por otra parte, desde la cuenta oficial de Instagram del cantante se difundió un emotivo comunicado confirmando la noticia y brindando detalles sobre cómo será el último adiós. «La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está», señala el mensaje.

Además, informaron que en los próximos días se comunicarán los detalles de un homenaje abierto para que sus seguidores puedan despedirlo. «Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también», concluye el comunicado.