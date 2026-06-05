La FEM pidió mantener el régimen de Zonas Frías y reclamó el rechazo de los cambios en el Senado

La Federación Económica de Mendoza (FEM) expresó su preocupación por el proyecto que propone modificar el régimen de Zonas Frías y solicitó a los senadores nacionales que representan a la provincia que no acompañen la iniciativa durante su tratamiento en la Cámara Alta.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que el esquema vigente resulta fundamental para miles de hogares, instituciones y sectores productivos mendocinos, ya que permite reducir el impacto de las tarifas de gas en una provincia donde las bajas temperaturas generan una alta demanda energética durante gran parte del año.

Desde la FEM remarcaron que la incorporación de Mendoza al régimen establecido por la Ley 27.637 no fue una decisión arbitraria, sino que respondió a estudios técnicos elaborados por organismos especializados. Según indicaron, los criterios utilizados contemplan variables climáticas y parámetros de consumo energético definidos por normativas nacionales.

La organización señaló además que los beneficios alcanzan no solo a usuarios residenciales, sino también a entidades de carácter social y a sectores vulnerables que reciben distintos niveles de subsidio de acuerdo con su situación económica.

Si bien desde la entidad consideraron que algunos aspectos del sistema podrían revisarse, como los vinculados a ingresos o períodos de aplicación, insistieron en que las condiciones climáticas de Mendoza justifican plenamente su permanencia dentro del régimen.

Otro de los puntos planteados por la FEM está relacionado con el contexto tarifario actual. La institución advirtió que los aumentos registrados en los servicios públicos durante los últimos años han generado un fuerte impacto sobre familias, comercios y empresas, por lo que cualquier modificación que implique una reducción de los beneficios podría agravar esa situación.

Por último, la federación reiteró su rechazo a la propuesta de reforma y pidió a los legisladores mendocinos defender la continuidad de un esquema que, según argumentan, contribuye a garantizar condiciones más equitativas para los usuarios de la provincia.