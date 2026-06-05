Delincuentes hicieron un boquete en un mayorista de Tunuyán y se llevaron dinero, bebidas y las cámaras de seguridad

Autores desconocidos dañaron una de las paredes laterales del depósito para ingresar al comercio ubicado sobre la Ruta 92, en el distrito de El Totoral. Los malvivientes lograron sustraer efectivo, una máquina contadora de billetes y mercadería diversa antes de darse a la fuga.

Un importante robo bajo la modalidad de «boqueteros» se registró en la tarde de este viernes en el departamento de Tunuyán. Delincuentes aprovecharon la vulnerabilidad de un depósito perteneciente a un comercio mayorista para romper una estructura, ingresar al predio y escapar con un cuantioso botín que incluyó dinero en efectivo, dispositivos tecnológicos y cargamentos de mercadería.

El hecho delictivo fue denunciado a las 18:10 horas en las instalaciones del comercio situado sobre la Ruta Provincial 92, a la altura del kilómetro 2,5, en la localidad de El Totoral. Tras ingresar el alerta a la línea de emergencias, personal policial de la Comisaría 15° se desplazó rápidamente hasta el lugar para constatar los daños e iniciar las primeras actuaciones correspondientes.

Según informaron fuentes policiales tras las primeras inspecciones, los autores del hecho —quienes hasta el momento no han sido identificados— destrozaron una pared lateral del tinglado para ganar acceso al interior del depósito propiedad de la víctima, una mujer de 34 años cuyas iniciales son Y.C.T. Una vez adentro del complejo, los malvivientes se apoderaron de una suma de dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, diversos artículos de almacén y una gran cantidad de bebidas alcohólicas.

Con el objetivo de dilatar su identificación y entorpecer el inicio de la investigación, los ladrones también desmontaron y se llevaron los dispositivos de las cámaras de seguridad instaladas en el comercio. En el caso ya se encuentra interviniendo la Oficina Fiscal de Jurisdicción, cuyos magistrados ordenaron la presencia de los peritos de Policía Científica para el levantamiento de huellas y rastros que permitan dar con el paradero de los asaltantes.