Conmoción en Mendoza por una causa de abuso intrafamiliar que involucra a tres familiares

Una compleja investigación judicial que se desarrolla en el Este mendocino derivó en la detención de tres integrantes de una misma familia, acusados de distintos hechos de abuso sexual cometidos dentro del entorno familiar.

Entre los imputados se encuentran un hombre de 62 años y sus dos hijos, uno de ellos integrante de la Policía de Mendoza.

La causa comenzó a tomar forma a principios de este año, cuando una mujer de 35 años denunció haber sido víctima de abusos durante varios años. Según su declaración, los episodios habrían ocurrido entre 2014 y 2015, en un contexto marcado por situaciones de violencia y sometimiento dentro del ámbito familiar.

A partir de la denuncia, la Justicia avanzó sobre el padre de la mujer, quien fue detenido e imputado por abuso sexual agravado por el vínculo. Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado tras la realización de estudios genéticos vinculados a la paternidad del hijo de la denunciante.

Los resultados descartaron que el progenitor fuera el padre biológico del niño, pero revelaron compatibilidad genética con otro integrante del grupo familiar. Según la pesquisa, la prueba permitió identificar a uno de los hermanos de la víctima, un efectivo policial de 29 años que prestaba servicios en la Policía Rural y que fue detenido esta semana.

Los investigadores sostienen que los hechos habrían ocurrido en un contexto de abuso intrafamiliar que involucraría tanto al padre como a sus dos hijos varones. El tercer acusado, un hombre de 38 años, ya se encontraba privado de su libertad por otra causa vinculada a delitos contra la integridad sexual.

Esa investigación paralela se originó tras la denuncia realizada por una adolescente de 15 años, hija del imputado. La menor declaró en Cámara Gesell y relató presuntos episodios de abuso y violencia física ocurridos durante años en el ámbito familiar.

La Justicia continúa reuniendo pruebas y testimonios, mientras tanto, los tres hombres permanecen detenidos y enfrentan graves imputaciones en una causa que generó fuerte conmoción en la región.