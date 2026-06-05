Jueves de intensos operativos en Tupungato: un motociclista herido y dos detenidos por robo y documentación adulterada

Las dependencias policiales del departamento del Valle de Uco intervinieron en tres hechos delictivos y viales durante la tarde del jueves. Los procedimientos incluyeron un grave siniestro vial en pleno centro, el desbaratamiento de un robo de 100 kilos de nueces en una finca y el secuestro de un automóvil con números adulterados.

El departamento de Tupungato registró una jornada de intensa actividad para las fuerzas de seguridad durante la tarde de este jueves 4 de junio. A través del trabajo coordinado de la Comisaría 20° y la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), las autoridades debieron desplegar asistencia en un siniestro vial de gravedad y hacer efectivas dos detenciones en el marco de controles preventivos y alertas comunitarias.

Grave siniestro vial en el centro de Tupungato dejó a un joven hospitalizado

El hecho de mayor gravedad se registró a las 19:40 horas en la intersección de las calles Liniers y 9 de Julio, frente a un conocido supermercado de la zona céntrica. En ese lugar, personal de la Comisaría 20° intervino tras un choque en cadena que involucró a tres vehículos y dejó como saldo a un joven de 19 años con heridas de consideración.

La víctima, identificada por sus iniciales como B.E.C. (19), circulaba a bordo de una motocicleta Honda GLH150 por la calle Liniers. Según las primeras averiguaciones, un automóvil Ford Escort guiado por J.E.S. (60) salía desde la calle 9 de Julio y frenó su marcha bruscamente al advertir la presencia del rodado menor. Dicha maniobra provocó que el motociclista perdiera el control e impactara violentamente contra una camioneta Ford Ecosport, conducida por J.R.C. (39).

Como consecuencia del impacto, el motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Scaravelli, donde los profesionales médicos le diagnosticaron politraumatismos varios y una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda. En el lugar del hecho, las autoridades confirmaron que los tres conductores dieron resultado negativo (0,0 g/l) en el test de alcoholemia.

Frustraron el robo de 100 kilos de nueces Chandler tras un llamado al 911

Previamente, a las 18:30 horas, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato lograron desbaratar un robo en una propiedad rural gracias a la alerta temprana. El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Meli y Atamisque, luego de que el sereno de una finca detectara movimientos sospechosos dentro del predio y se comunicara con la línea de emergencias 911.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados sorprendieron en flagrancia a un sujeto identificado como S.D.O. mientras transportaba la mercadería sustraída. La policía procedió a la inmediata aprehensión del sospechoso y al secuestro de dos bolsas que contenían un total de 100 kilos de nuez de la variedad Chandler, además de una mochila cargada con más unidades que el hombre ya había logrado recolectar de los árboles de la finca.

Conducía un automóvil con documentación y numeración adulterada

La seguidilla de intervenciones del jueves se había iniciado a las 17:30 horas sobre la calle Córdoba, también bajo la órbita operativa de la UEP. Durante la ejecución de una serie de controles vehiculares preventivos de rutina, los efectivos identificaron la marcha de un automóvil Citroën C4 de color negro, conducido por un joven de 22 años identificado como F.A.C.

Al momento de la fiscalización, el conductor exhibió una documentación que presentaba serias inconsistencias y no coincidía con las características reales del rodado que manejaba. Ante esta irregularidad, los agentes procedieron a revisar de forma minuciosa el vehículo y constataron que poseía alteraciones e inconsistencias en la numeración identificatoria del motor o chasis. Por disposición de la Fiscalía de turno, se ordenó el secuestro del automóvil y la detención del conductor bajo la carátula de averiguación de supresión de numeración identificatoria.