Recuperaron una moto y detuvieron a su secuestrador en Tupungato

El vehículo había sido sustraído durante la madrugada y fue localizado horas después gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad y un operativo policial. En la misma jornada, también se denunció el robo de una bicicleta que estaba sin medidas de seguridad.

Un joven de 20 años fue detenido durante la madrugada de este martes en Tupungato, acusado de haber robado una motocicleta que se encontraba estacionada en las inmediaciones de un supermercado. El operativo permitió recuperar el rodado, que ya había sido desarmado en varias autopartes, las cuales fueron secuestradas por orden de la Fiscalía.

La investigación comenzó tras la denuncia del propietario de la moto y un alerta emitido por el Centro Estratégico de Operaciones. Con el aporte de las cámaras de vigilancia, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en el barrio Virgen de Lourdes, donde localizaron al sospechoso. Al advertir la presencia de los uniformados, el joven confesó haber cometido el robo y quedó detenido por disposición judicial.

En otro hecho ocurrido durante la tarde del mismo martes, un hombre de 38 años denunció el robo de su bicicleta en calle Guarinay al 400. Según informó la Policía, el rodado había sido dejado sin medidas de seguridad en el bicicletero del gimnasio donde trabaja la víctima, y al finalizar su jornada ya no se encontraba en el lugar.

Las cámaras de seguridad registraron a un sospechoso retirándose con la bicicleta, por lo que la Fiscalía inició una investigación para identificar al autor y avanzar con las medidas correspondientes.